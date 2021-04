Eleonora Daniele, finalmente potrà battezzare la figlia, madrina Mara Venier (Di sabato 10 aprile 2021) Ospite della trasmissione ‘La Canzone Segreta’, la bella e brava conduttrice Eleonora Daniele, ha annunciato, che nel mese di Maggio, battezzerà la figlia Carlotta, nata dal matrimonio con Giulio Tassoni. Eleonora Daniele con la figlia CarlottaIn realtà, il battesimo di Carlotta, che è nata a Maggio dello scorso anno, si sarebbe dovuto celebrare in autunno, ma a causa della pandemia, come per tante altre cerimonie in programma, è stato necessario uno spostamento. finalmente, è arrivato per la Daniele, il momento tanto atteso, anche se, ancora la pandemia non è stata sconfitta, ad oggi, si possono celebrare i Sacramenti, naturalmente, sempre invitando poche persone, e rispettando tutti i protocolli anticovid. La conduttrice, è molto ... Leggi su formatonews (Di sabato 10 aprile 2021) Ospite della trasmissione ‘La Canzone Segreta’, la bella e brava conduttrice, ha annunciato, che nel mese di Maggio, battezzerà laCarlotta, nata dal matrimonio con Giulio Tassoni.con laCarlottaIn realtà, il battesimo di Carlotta, che è nata a Maggio dello scorso anno, si sarebbe dovuto celebrare in autunno, ma a causa della pandemia, come per tante altre cerimonie in programma, è stato necessario uno spostamento., è arrivato per la, il momento tanto atteso, anche se, ancora la pandemia non è stata sconfitta, ad oggi, si possono celebrare i Sacramenti, naturalmente, sempre invitando poche persone, e rispettando tutti i protocolli anticovid. La conduttrice, è molto ...

