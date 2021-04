“È stato semplicemente la mia forza” Principe Filippo | la regina rompe il silenzio | l’addio al marito e la foto

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 10 aprile 2021) In memoria del, il messaggio dellaElisabetta II. Una frase che ad oggi suona come profetica, detta dalin persona, venuto a mancare all’età di 99 anni: “Non riesco a immaginare nulla di peggio che campare fino a cent’anni. Sto già cadendo a pezzi adesso”. Una figura spesso messa in ombra rispetto a quella della, ma che in verità ha rappresentato un pilastro imprescindibile nella vita della moglie. A 25 anni Elisabetta diventò la quarantaduesima sovrana britannica dai tempi di Guglielmo il Conquire, e nel 1953,divenne ilconsorte. Dopo un primo periodo di adattamento, una vita insieme che ha portato alla condivisione di ben 74 anni di matrimonio: “Èla mia ...