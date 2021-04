E anche sui vaccini l’Unione europea ha dimostrato il suo nulla cosmico

(Di sabato 10 aprile 2021) Nel mondo fatato del, succede che Ursula von der Leyen annunci che, entro giugno, entrerà in vigore il passaporto vaccinale. E succede che, al tempo stesso, il vaccino… non ci sia! Non è uno scherzo, ma la grottesca (e irritante) realtà. Di fronte a questo evidente fallimento, la presidente della Commissione Ue ha espresso più volte tutto il suo imbarazzo. Del resto, il buco era troppo grosso per coprirlo con la proverbiale pezza. Ma, come è ormai consuetudine dalle parti di Bruxelles, si è deciso di rispondere al flop rilanciando ulteriormente la posta: «L’Europa è determinata a rafforzare la propria capacità di produrre», ha detto Ursula con cipiglio tipicamente teutonico, e senza il benché minimo senso del ridicolo. Il fallimento delsui ...

silvia_sb_ : È da giorni che scrivo tweet sulla situazione vaccinale in Abruzzo, oggi #Draghi ha parlato della "coscienza" anche… - CarloCalenda : La Puglia è la peggiore regione sui vaccini secondo l'indice YouTrend. Qui sono anche accaduti i casi più assurdi d… - istsupsan : ??Affidati sempre a fonti attendibili, anche e soprattutto quando sei sui social. ??Grazie a una collaborazione tra… - pulcetto : RT @massimcoppola: I sondaggi sui vaccini anche fanculo, grazie. - Lorenzxo2 : RT @PicodaMirandola: @ppdalmon Ennesima conferma delle rivelazioni circa gli esperimenti di ingegneria sui virus con guadagni di funzione t…

