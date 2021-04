Dybala Juventus, la rivelazione: “Gli ho detto di lasciare Torino. Lui e CR7…” (Di sabato 10 aprile 2021) Dybala Juventus – Una delle più grande incognite della prossima stagione è il futuro di Paulo Dybala. Il numero 10 argentino al momento non ha ancora rinnovato il contratto con la Juventus che scade nel 2022. Tra voci di mercato che lo vedono inserito in scambi importanti e altre voci che parlano addirittura di un addio gratis, la Joya proverà comunque a rinnovare. Al momento la situazione è in stallo. Paratici valuta la cessione di Dybala. L’attaccante potrebbe essere inserito in qualche scambio o essere anche ceduto se arrivasse una importante offerta economica. Dybala Juventus, le parole di Zamparini Il Corriere dello Sport riporta le parole a Radio Sportiva di Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo che ha lanciato Dybala nel grande calcio. E ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 10 aprile 2021)– Una delle più grande incognite della prossima stagione è il futuro di Paulo. Il numero 10 argentino al momento non ha ancora rinnovato il contratto con lache scade nel 2022. Tra voci di mercato che lo vedono inserito in scambi importanti e altre voci che parlano addirittura di un addio gratis, la Joya proverà comunque a rinnovare. Al momento la situazione è in stallo. Paratici valuta la cessione di. L’attaccante potrebbe essere inserito in qualche scambio o essere anche ceduto se arrivasse una importante offerta economica., le parole di Zamparini Il Corriere dello Sport riporta le parole a Radio Sportiva di Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo che ha lanciatonel grande calcio. E ...

Advertising

capuanogio : ?? La #Juventus ha contattato il #Psg per uno scambio #Dybala #Icardi e si vedrà anche con Wanda Nara. Ma all’orizz… - Gazzetta_it : Juve, la suggestione tridente con CR7, Dybala e Morata. Ma a Chiesa non si può rinunciare #Juventus - forumJuventus : #JuveGenoa, domani ore 15. Formazione GdS: 'Sarà 4-4-2 con Dybala e Ronaldo in avanti, in mezzo agiranno Bentancur… - Mediagol : Calciomercato #Juventus, i bianconeri vogliono il rinnovo di Dybala. La situazione - Paolo_ADP10 : RT @gabryjuve_89: QUELLA MANO SUL CUORE E SULLO STEMMA ???????? #JuveNapoli #JuventusNapoli #Juventus #FinoAllaFine #ForzaJuve #Dybala #paul… -