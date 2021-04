Due 'topi' d'auto sorpresi a rubare alla stazione ferroviaria di Latina scalo, fermati e denunciati (Di sabato 10 aprile 2021) Rubavano all'interno delle auto parcheggiate nei pressi della stazione ferroviaria di Latina scalo ma sono stati sorpresi in flagranza di reato e denunciati. E' accaduto nella tarda mattina di giovedì ... Leggi su latinatoday (Di sabato 10 aprile 2021) Rubavano all'interno delleparcheggiate nei pressi delladima sono statiin flagranza di reato e. E' accaduto nella tarda mattina di giovedì ...

Advertising

SermonetaFutura : RT @LatinaQTW: In azione alla stazione di Latina: denunciati due 'topi d'auto' - Aprilia_News : Topi d’auto nel parcheggio della stazione di Latina, denunciati in due - Sermocity : RT @LatinaQTW: In azione alla stazione di Latina: denunciati due 'topi d'auto' - LatinaQTW : In azione alla stazione di Latina: denunciati due 'topi d'auto' - zazoomblog : Latina Scalo topi d’auto sorpresi con le mani nel sacco: due 32enne denunciati - #Latina #Scalo #d’auto #sorpresi -