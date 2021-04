Due milioni hanno saltato la fila per il vaccino? In realtà li ha autorizzati quasi tutti il decreto Draghi (Di sabato 10 aprile 2021) Due milioni, secondo alcune stime. Due e mezzo, secondo altre. Quel che si sa è che ci sono persone che hanno ricevuto il vaccino contro il coronavirus Sars-CoV-2 senza essere anziani over 80, insegnanti e militari. L’hanno ricevuto non si sa a che titolo, almeno secondo il portale del governo. E per questo sono accusati di aver saltato la fila. Ma, come vedremo, se c’è qualche furbetto che avrà sicuramente usufruito di privilegi, la gran parte delle vaccinazioni dipende da regole decise dal governo Draghi. Che però sembra essersene dimenticato. Due milioni hanno saltato la fila per il vaccino? In realtà il decreto Draghi è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 10 aprile 2021) Due, secondo alcune stime. Due e mezzo, secondo altre. Quel che si sa è che ci sono persone chericevuto ilcontro il coronavirus Sars-CoV-2 senza essere anziani over 80, insegnanti e militari. L’ricevuto non si sa a che titolo, almeno secondo il portale del governo. E per questo sono accusati di averla. Ma, come vedremo, se c’è qualche furbetto che avrà sicuramente usufruito di privilegi, la gran parte delle vaccinazioni dipende da regole decise dal governo. Che però sembra essersene dimenticato. Duelaper il? Inilè ...

