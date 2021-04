Dramma a Houston | bambino di tre anni spara al fratellino di otto mesi e lo uccide

(Di sabato 10 aprile 2021) Non si ferma il conteggio dei morti negli Stati Uniti dovuti ad arma da fuoco: questa volta nessunatoria, ma una tragedia familiare. A, Texas, undi treè entrato in ...

Il neonato, ha riferito l'assistente capo della polizia diWendy Baimbridge, è stato colpito all'addome: le persone che erano all'interno dell'appartamento lo hanno portato all'ospedale più ...Il piccolo di soli tre anni ha visto l'arma carica e ha sparato un colpoin Texas. Un bambino di tre anni ha trovato una pistola nell'appartamento, dove si trovava, e ha aperto il fuoco contro il fratellino di 8 mesi, uccidendolo. Il neonato, ha riferito l'...Gli investigatori non hanno rinvenuto subito l'arma, portata dai familiari nell'auto durante i soccorsi. Quella delle armi una tragedia senza fine negli Stati Uniti ...Dramma a Houston, in Texas, dove un bambino di tre anni è entrato in possesso di una pistola nell'appartamento dove si trovava e ha aperto il fuoco contro il fratellino di 8 mesi, uccidendolo. Il neon ...