Draghi contro gli psicologi: "Saltano la fila", la categoria insorge (Di sabato 10 aprile 2021) Sono destinate ad avere una lunga eco le parole del Presidente Draghi, pronunciate giovedì sera in conferenza stampa. Nel tentativo di giustificare i ritardi del piano vaccinale il premier è scivolato su una buccia di banana, prendendosela con i giovani psicologi, rei, a suo giudizio, di aver saltato la fila, dimostrando scarso senso civico e rispetto nei confronti degli anziani più fragili di fronte al virus. Mario Draghi, scagliandosi contro i "furbetti del vaccino", ovvero coloro che pur non rientrando in una categoria vulnerabile hanno ricevuto il siero prima di quanti necessitano di immunizzazione prioritaria, ha detto: "Con che coscienza la gente salta la lista sapendo che lascia esposto a rischio concreto di morte persone over 75 o persone fragili?". Ha, poi, continuato ...

