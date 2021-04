Draghi al lavoro sul decreto Imprese (Di sabato 10 aprile 2021) Emergenza coronavirus, . Ma la ripresa economica passa per le riaperture in piena sicurezza. Il governo lavora al nuovo decreto Sostegni che dovrebbe prendere il nome di decreto Imprese. Ma la sostanza non cambia. Si tratta di fondi e ristori per gli imprenditori e le attività colpite dalle restrizioni per limitare la diffusione del Covid. Mentre nel governo si continua a discutere sulle riaperture dalla seconda metà del mese di Aprile, che alla luce dell’andamento epidemiologico potrebbero esserci, seppur in maniera marginale, Draghi ragiona con i ministri competenti sul decreto Imprese, il secondo provvedimento del nuovo esecutivo a sostegno delle attività colpite dalle chiusure. Mario DraghiIl miglior sostegno? Le riaperture In occasione dell’ultima ... Leggi su newsmondo (Di sabato 10 aprile 2021) Emergenza coronavirus, . Ma la ripresa economica passa per le riaperture in piena sicurezza. Il governo lavora al nuovoSostegni che dovrebbe prendere il nome di. Ma la sostanza non cambia. Si tratta di fondi e ristori per gli imprenditori e le attività colpite dalle restrizioni per limitare la diffusione del Covid. Mentre nel governo si continua a discutere sulle riaperture dalla seconda metà del mese di Aprile, che alla luce dell’andamento epidemiologico potrebbero esserci, seppur in maniera marginale,ragiona con i ministri competenti sul, il secondo provvedimento del nuovo esecutivo a sostegno delle attività colpite dalle chiusure. MarioIl miglior sostegno? Le riaperture In occasione dell’ultima ...

