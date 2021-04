Donald Trump non riavrà indietro i suoi tweet

(Di sabato 10 aprile 2021) Gli Archivi Nazionali non permetteranno adi rivedere pubblicati su Twitter irimossi. Tuttavia, l’archivio sta lavorando per creare una registrazione separata deidell’ex presidente sul sito web della sua biblioteca ufficiale. L’ex presidente è stato definitivamente bandito da Twitter lo scorso gennaio, quando la società è diventata la prima grande piattaforma di social media ad espelleredopo il suo comportamento durante l’insurrezione al Campidoglio. C’è stata molta polemica attorno a questa decisione: in passato, infatti, la maggior parte degli account ufficiali Twitter è rimasta in qualche modo collegata alla registrazione negli Archivi Nazionali. Più di recente, ad esempio, è stato mantenuto attivo l’account Twitter dell’ex First Lady, Melania ...

