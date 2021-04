Domenica Live e Domenica In, cosa vedremo l’11 aprile: le anticipazioni (Di sabato 10 aprile 2021) Domenica 11 aprile andrà in onda un nuovo appuntamento di Domenica Live e Domenica In. Barbara d’Urso e Mara Venier terranno compagnia i telespettatori con numerosi ospiti, interviste e tante esclusive. In diretta dagli studi Rai “Fabrizio Frizzi” di Roma, la conduttrice Mara Venier avrà modo di dialogare con: Enrico Brignano, Fedez, Francesca Michielin, Enzo Ghinazzi in arte Pupo. E poi … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 10 aprile 2021)11andrà in onda un nuovo appuntamento diIn. Barbara d’Urso e Mara Venier terranno compagnia i telespettatori con numerosi ospiti, interviste e tante esclusive. In diretta dagli studi Rai “Fabrizio Frizzi” di Roma, la conduttrice Mara Venier avrà modo di dialogare con: Enrico Brignano, Fedez, Francesca Michielin, Enzo Ghinazzi in arte Pupo. E poi … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

VELOSPORT1960 : Secondo quando trapelato, a spingere l'editore a chiudere 'Live Non è l'D'Urso' non sarebbero stati solo gli ascolt… - joshuadwhitman : Ci vediamo domenica alle 10:30 in viale D'Agostino 65. Saremo anche su facebook live. - mircomaestri9 : RT @Bardiani_CSF: ???? Domenica al via il @tourofturkeyTUR live su @Eurosport_IT ????? 8 tappe, 7 atleti della Bardiani CSF Faizanè pronti a… - _carotino : che domenica live 07/05/2017 vibes su rai1 - risafra76 : Beh pareva di stare a Domenica Live... #quartogrado -