Discriminazione territoriale in Campania | poche dosi di vaccino ricevute

Leggi su dailynews24

(Di sabato 10 aprile 2021) Il piano vaccinale sta compiendo grandi passi in Italia. Purtroppo però non in, in quanto assistiamo ad una vera. Ad usare il termine è la recente edizione de “Il Mattino“, che rivela il divario tradalla suddetta regione e persone da vaccinare. 211MILAMANCANTI – Lavanta il L'articolo