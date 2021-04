Di Marzio | ”Napoli senza personalità a Torino | ma avrebbe meritato il pari”

Leggi su retecalcio

(Di sabato 10 aprile 2021) Di: ”Il rigore su Zielinski era abbastanza netto. Mi meraviglio di Mariani, arbitro che non mi ha affatto convinto per tutta la gara, soprattutto perche’ non si e’ consultato con il VAR” Gianni Di, ex allenatore del, ha rilasciato un’intervista a “Magazine.Com” per parlare del, del match che la squadra azzurra ha perso acontro la Juventus e di altro. Queste le sue parole:PERSONALITA’ A“Ilè mancato in, mentalità, spirito di iniziativa, spregiudicatezza ed intensità di gioco acontro la Juventus. Personalmente avrei adottato una tattica diversa, aggredendo la Juventus e non dandogli la possibilità ...