(Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Esprimopernelle carceri salernitane(63vaccinati) e nell’Istituto per minorenni di Nisida dove oggi 15 giovani ospiti sono stati vaccinati, alcuni agenti ed operatori penitenziari. Stigmatizzo erronee interpretazioni giornalistiche e di qualche politico e ricordo che l’attuale piano di vaccinazione contempla e prevede la vaccinazionepopolazione carceraria ,nel suo insieme, la quale rientra nelle categorie prioritarie previste dal MinisteroSalute. Vaccinarsi è un diritto dovere per tutti, una tutela per il diritto alla salute, un obbligo morale per i. Logicamente è sempre una scelta volontaria”, così Samuele ...

Advertising

anteprima24 : ** Detenuti, #Ciambriello: 'Apprezzamento per l'avvio della campagna vaccinale' ** - salernotoday : Prime vaccinazioni nelle carceri salernitane: la visita del garante dei detenuti Ciambriello -

Ultime Notizie dalla rete : Detenuti Ciambriello

SalernoToday

Vaccinazioni e caso Astrazeneca, De Luca infuriato: 'Cittadini giustamente preoccupati' 8 aprile 2021 Prime vaccinazioni nelle carceri salernitane: la visita del garante dei8 aprile 2021 Sono stati resi not dall'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid, i dati delle ...' Così Samuele, Garante campano dei, presente oggi nel carcere di Fuorni, accompagnato dal suo staff, all'inizio della campagna di vaccinazione. Al carcere di Salerno era ...Aggiunge il garante regionale, Samuele Ciambriello: “La politica ha impiegato cinque anni per far partire l’intervento, mentre il ministero della Giustizia ha a suo tempo inaugurato un carcere lesivo ...Carceri e Covid. Durante la pandemia la tutela del diritto alla salute della popolazione detenuta ha richiesto uno sforzo maggiore.