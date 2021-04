De Rossi, seconda notte allo Spallanzani. 'Condizioni buone' (Di sabato 10 aprile 2021) seconda notte in ospedale per Daniele De Rossi. Se proprio tre anni fa l'ex capitano della Roma viveva una delle serate più magiche della sua carriera - il 3 - 0 al Barcellona, suo il secondo gol - ... Leggi su gazzetta (Di sabato 10 aprile 2021)in ospedale per Daniele De. Se proprio tre anni fa l'ex capitano della Roma viveva una delle serate più magiche della sua carriera - il 3 - 0 al Barcellona, suo il secondo gol - ...

Advertising

Gazzetta_it : Per #DeRossi seconda notte allo Spallanzani. Professor Vaia: 'Siamo ottimisti, condizioni buone' - zazoomblog : De Rossi seconda notte allo Spallanzani. Condizioni buone - #Rossi #seconda #notte #Spallanzani. - mvb66 : RT @Gazzetta_it: Per #DeRossi seconda notte allo Spallanzani. Professor Vaia: 'Siamo ottimisti, condizioni buone' - Filo2385Filippo : RT @Gazzetta_it: Per #DeRossi seconda notte allo Spallanzani. Professor Vaia: 'Siamo ottimisti, condizioni buone' - sportli26181512 : De Rossi, seconda notte allo Spallanzani. 'Condizioni buone': De Rossi, seconda notte allo Spallanzani. 'Condizioni… -