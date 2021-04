De Rossi ricoverato per Covid: le condizioni, come sta (Di sabato 10 aprile 2021) (Adnkronos) – Sulle condizioni di Daniele De Rossi, ricoverato per Covid all’ospedale Spallanzani, i medici si dicono “ottimisti”. A fare il punto della situazione sull’ex capitano della Roma, che ha contratto il Coronavirus dopo il focolaio che ha colpito la nazionale italiana, è Francesco Vaia. De Rossi “è stato ricoverato a causa di una polmonite. Le sue condizioni sono attualmente buone e posso dire che siamo ottimisti”, ha detto il direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani a Radio Kiss Kiss Napoli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 10 aprile 2021) (Adnkronos) – Sulledi Daniele Deperall’ospedale Spallanzani, i medici si dicono “ottimisti”. A fare il punto della situazione sull’ex capitano della Roma, che ha contratto il Coronavirus dopo il focolaio che ha colpito la nazionale italiana, è Francesco Vaia. De“è statoa causa di una polmonite. Le suesono attualmente buone e posso dire che siamo ottimisti”, ha detto il direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani a Radio Kiss Kiss Napoli. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

