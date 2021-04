De Rossi ricoverato per Covid: le condizioni, come sta (Di sabato 10 aprile 2021) Sulle condizioni di Daniele De Rossi, ricoverato per Covid all’ospedale Spallanzani, i medici si dicono “ottimisti”. A fare il punto della situazione sull’ex capitano della Roma, che ha contratto il Coronavirus dopo il focolaio che ha colpito la nazionale italiana, è Francesco Vaia. De Rossi “è stato ricoverato a causa di una polmonite. Le sue condizioni sono attualmente buone e posso dire che siamo ottimisti”, ha detto il direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani a Radio Kiss Kiss Napoli. De Rossi, adesso nello staff della Nazionale guidata da Roberto Mancini, era risultato positivo al coronavirus la scorsa settimana insieme ad altri tre membri dello staff azzurro. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 aprile 2021) Sulledi Daniele Deperall’ospedale Spallanzani, i medici si dicono “ottimisti”. A fare il punto della situazione sull’ex capitano della Roma, che ha contratto il Coronavirus dopo il focolaio che ha colpito la nazionale italiana, è Francesco Vaia. De“è statoa causa di una polmonite. Le suesono attualmente buone e posso dire che siamo ottimisti”, ha detto il direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani a Radio Kiss Kiss Napoli. De, adesso nello staff della Nazionale guidata da Roberto Mancini, era risultato positivo al coronavirus la scorsa settimana insieme ad altri tre membri dello staff azzurro. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

