De Rossi | parla il direttore sanitario dello Spallanzani | “Siamo ottimisti”

(Di sabato 10 aprile 2021) Daniele Deda giovedì 8 aprile è ricoverato all'ospedaledi Roma dopo il focolaio Covid-19 nato la scorsa settimana all'interno della Nazionale italiana. L'ex centrocampista giallorosso si trova presso l'istituto per le malattie infettive per una polmonite e, da quanto si apprende, le sue condizioni sarebbero "discrete".Arne ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è stato Francesco Vaia,: "L'ex calciatore della Roma è stato ricoverato a causa di una polmonite, le sue condizioni sono attualmente buone e posso dire che", le parole del medico.La positività di Daniele Deera arrivata, come detto, a seguito degli impegni dell'Italia per le ...

Il direttore dell'Istitutoa Radio Kiss Kiss Napoli dell'ex giallorosso, ricoverato per polmonite interstiziale causata ...di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alle condizioni di Daniele De. ...Deaccusava febbre abbastanza alta e tosse, che col passare dei giorni non sono passate, ... Le condizioni dell'ex sono giudicate soddisfacenti , ma per il momento non sidi dimissioni.Il Direttore Sanitario dell’ospedale Spallanzani, il Professor Vaia, ha rassicurato tutti sulle condizioni di Daniele De Rossi parlando a Radio Kiss Kiss: Sulle condizioni di ...Un vero e proprio focolaio. Già nella giornata di venerdì, in ogni caso, le condizioni di De Rossi erano state definite “discrete” da ‘Sky Sport’, che aveva parlato di “ricovero a scopo precauzionale” ...