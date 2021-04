De Rossi in ' condizioni buone' allo Spallanzani Agli amici | ' Ho avuto paura'

Advertising

GoalItalia : Buone notizie dallo Spallanzani: 'Le condizioni di De Rossi sono buone, siamo ottimisti' ?? - Gazzetta_it : Per #DeRossi seconda notte allo Spallanzani. Professor Vaia: 'Siamo ottimisti, condizioni buone' - sportmediaset : #DeRossi ricoverato per polmonite, le sue condizioni sono buone. #SportMediaset - ilcirotano : De Rossi, seconda notte allo Spallanzani. 'Condizioni buone' - - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Italia: Le condizioni di De Rossi sono buone, dimissioni la prossima settimana -

Ultime Notizie dalla rete : Rossi condizioni

... è in buone', ha detto il professor Vaia, direttore dello Spallanzani a Radio Kiss Kiss, tranquillizzando tutti. Poi, facendo il punto dal suo ospedale, ha aggiunto: "Deè positivo e ...In un video inviato agli amici Daniele Deha poi parlato delle sue. 'Mi sono alzato dalla sedia ma senza farlo in maniera troppo veloce, normale come sempre e ho avuto un mezzo ...L’ex centrocampista della Roma, oggi nello staff tecnico del commissario tecnico dell’Italia Mancini è ricoverato per il covid Seconda notte in ospedale per Daniele De Rossi ... è in buone condizioni” ...Le ultime notizie sulle condizioni di salute di Daniele de Rossi arrivano direttamente dallo Spallanzani. Il calciatore ha raccontato come sta, per fortuna non in gravi condizioni anche se i continui ...