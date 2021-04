De Rossi | «Ho avuto paura Sono venuto allo Spallanzani perchè avevo troppi sintomi»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 10 aprile 2021) Daniele Deha parlato delle sue condizioni tramite un audio che sta girando sulle chat whatsapp Daniele Deè ricoverato da due notti all’Ospedaledi Roma per una polmonite bilaterale causata dal Covid-19. A raccontare iche lo hanno portato a prendere la decisione di sottoporsi a un controllo è stato proprio l’ex centrocampista della Roma che, attraverso un audio diffuso su WhatsApp, ha raccontato la sua esperienza. «perchéche non andavano via e anzi peggioravano. Ieri mattina mialzato dalla sedia normalmente e houn mezzo mancamento, mi fischiavano le orecchie, sentivo tutto ovattato, ho mezzo barcollato, mi ...