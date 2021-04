De Rossi dopo il ricovero per Covid: 'Ho avuto paura, ho una polmonite e non potevo curarla a casa' (Di sabato 10 aprile 2021) La dimostrazione che questo virus non colpisce i più anziani ma può arrecare danni a chi a chi è stato uno sportivo e in salute. Daniele De Rossi è stato ricoverato ieri a Roma dopo le complicazioni ... Leggi su globalist (Di sabato 10 aprile 2021) La dimostrazione che questo virus non colpisce i più anziani ma può arrecare danni a chi a chi è stato uno sportivo e in salute. Daniele Deè stato ricoverato ieri a Romale complicazioni ...

