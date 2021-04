De Rossi, direttore Spallanzani: “Ha una polmonite, ma siamo ottimisti” (Di sabato 10 aprile 2021) “Daniele De Rossi è stato ricoverato a causa di una polmonite. Le sue condizioni sono attualmente buone e posso dire che siamo ottimisti”. A dirlo è il professore Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani, a Kiss Kiss Napoli. Nella serata di giovedì l’ex giocatore della Roma, adesso nello staff tecnico della Nazionale di Roberto Mancini, è stato ricoverato a causa del Covid-19 che lo ha colpito nella trasferta bulgara dove è scoppiato un vero e proprio focolaio all’interno del gruppo squadra della Nazionale. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 aprile 2021) “Daniele Deè stato ricoverato a causa di una. Le sue condizioni sono attualmente buone e posso dire che”. A dirlo è il professore Francesco Vaia,sanitario dello, a Kiss Kiss Napoli. Nella serata di giovedì l’ex giocatore della Roma, adesso nello staff tecnico della Nazionale di Roberto Mancini, è stato ricoverato a causa del Covid-19 che lo ha colpito nella trasferta bulgara dove è scoppiato un vero e proprio focolaio all’interno del gruppo squadra della Nazionale. SportFace.

