De Rossi dallo Spallanzani: “Avevo troppi sintomi, ho fatto bene a controllarmi” (Di sabato 10 aprile 2021) Daniele De Rossi, ricoverato allo Spallanzani dopo aver contratto il Covid-19 nel focolaio della Nazionale, ha parlato così in un video condiviso da Sportmediaset delle sue condizioni: “Sono venuto perché Avevo troppi sintomi che non andavano via, ho la polmonite interstiziale bilaterale, non a un livello gravissimo però ce l’ho. Mi hanno detto soprattutto che se non fossi venuto… Non è uno stadio al limite, ma non è neanche un covid da curare a casa”. De Rossi spiega che nei giorni scorsi si è “alzato dalla sedia ma senza farlo in maniera troppo veloce, normale come sempre e ho avuto un mezzo mancamento. Sentivo tutto ovattato, ho barcollato e mi sono messo paura, ho chiesto di fare un controllo”. Foto: Twitter Vivo Azzurro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 aprile 2021) Daniele De, ricoverato allodopo aver contratto il Covid-19 nel focolaio della Nazionale, ha parlato così in un video condiviso da Sportmediaset delle sue condizioni: “Sono venuto perchéche non andavano via, ho la polmonite interstiziale bilaterale, non a un livello gravissimo però ce l’ho. Mi hanno detto soprattutto che se non fossi venuto… Non è uno stadio al limite, ma non è neanche un covid da curare a casa”. Despiega che nei giorni scorsi si è “alzato dalla sedia ma senza farlo in maniera troppo veloce, normale come sempre e ho avuto un mezzo mancamento. Sentivo tutto ovattato, ho barcollato e mi sono messo paura, ho chiesto di fare un controllo”. Foto: Twitter Vivo Azzurro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

GoalItalia : Buone notizie dallo Spallanzani: 'Le condizioni di De Rossi sono buone, siamo ottimisti' ?? - Corriere : L’audio di De Rossi dallo Spallanzani: «Ho la polmonite da Covid, era meglio non averla» - AURORA65388938 : RT @Corriere: L’audio di De Rossi dallo Spallanzani: «Ho la polmonite da Covid, era meglio non averla» - antoniopisapia5 : RT @Corriere: L’audio di De Rossi dallo Spallanzani: «Ho la polmonite da Covid, era meglio non averla» - rep_roma : Covid, Daniele De Rossi ricoverato parla dallo Spallanzani: 'Ho la polmonite interstiziale' [di Valentina Lupia] [a… -