De Rossi Covid-19, come sta dopo ricovero: medici rompono il silenzio (Di sabato 10 aprile 2021) L'ex calciatore è stato ricoverato in ospedale dopo aver contratto il Coronavirus. Il Prof. Vaia sulle sue condizioni: "Siamo ottimisti" L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 10 aprile 2021) L'ex calciatore è stato ricoverato in ospedaleaver contratto il Coronavirus. Il Prof. Vaia sulle sue condizioni: "Siamo ottimisti" L'articolo proviene da Gossip e Tv.

