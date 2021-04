De Rossi Covid-19 | come sta dopo ricovero | medici rompono il silenzio

(Di sabato 10 aprile 2021) News L’ex calciatore è stato ricoverato in ospedaleaver contratto il Coronavirus. Il Prof. Vaia sulle sue condizioni: “Siamo ottimisti” Pubblicato su 10 Aprile 2021 Si trova all’ospedale Spallanzani di Roma ricoverato Daniele Deper-19, L’ex calciatore della Roma non si trova in terapia intensiva ma sotto osservazione per una brutta polmonite. Le sue condizioni sono costantemente monitorate. Reduce dall’impegno contro l’Irlanda del Nord e dalla doppia trasferta in Bulgaria e in Lituania, Deè uno dei contagiati della Nazionale Azzurra. Risultato positivo insieme ad altri tre membri dello staff dell’Italia, si trova nel nosocomio della Capitale da giovedì sera. Il Prof. Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani, ai ...

Daniele Denon ha mai avuto paura di niente e forse è anche per questo che, anche se da giorni era positivo al- 19 e sintomatico , ha aspettato un po' per fare la Tac all'ospedale San Camillo di ...... insomma? Non è uno stadio al limite, ma neanche unda curare a domicilio". Con queste parole, riportate dall'agenzia Dire, l'ex capitano della Roma, Daniele De, ha voluto rassicurare i ...L'ex capitano della Roma e collaboratore di Mancini in Nazionale: "Ho una polmonite interstiziale bilaterale non a un livello gravissimo. Ieri ho avuto un mezzo mancamento" ...DANIELE DE ROSSI, COME STA? Daniele De Rossi, risultato positivo al coronavirus il 31 marzo, la sera di Lituania-Italia, è ricoverato allo Spallanzani di Roma per Covid. L’ex centrocampista della Roma ...