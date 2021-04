De Rossi come sta: ricoverato per Covid, prima i sintomi poi il mancamento. Vaia: «Siamo ottimisti» (Di sabato 10 aprile 2021) Daniele De Rossi è ricoverato da due notti all?Ospedale Spallanzani di Roma per una polmonite bilaterale causata dal Covid-19. A raccontare i sintomi che lo hanno portato a prendere la... Leggi su ilmattino (Di sabato 10 aprile 2021) Daniele Deda due notti all?Ospedale Spallanzani di Roma per una polmonite bilaterale causata dal-19. A raccontare iche lo hanno portato a prendere la...

Advertising

italiaserait : De Rossi ricoverato per Covid: le condizioni, come sta - occhio_notizie : I medici dell'ospedale #Spallanzani di #Roma si dicono 'ottimisti' sulle condizioni di Daniele #DeRossi, risultato… - mont_eiro_rossi : @chiccotesta Perché non ti proponi come facchino Amazon qui in Italia? Può esserti utile spaccarti la schiena senza… - lifestyleblogit : De Rossi ricoverato per Covid: le condizioni, come sta - - zazoomblog : De Rossi ricoverato per Covid: le condizioni come sta - #Rossi #ricoverato #Covid: #condizioni -