Daniele De Rossi ricoverato per Covid, parla il medico: come sta adesso (Di sabato 10 aprile 2021) Daniele De Rossi è stato ricoverato per Covid, ma adesso come sta? A spiegare le condizioni di salute del campione è il medico: le parole. La notizia è di qualche ora fa e, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web: Daniele De Rossi è stato ricoverato per Covid. In L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 10 aprile 2021)Deè statoper, masta? A spiegare le condizioni di salute del campione è il: le parole. La notizia è di qualche ora fa e, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web:Deè statoper. In L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

adriandelmonte : Daniele De Rossi hospitalised in Rome due to #Covid19. ?? - Adnkronos : ++Covid, Daniele #DeRossi ricoverato allo Spallanzani++ - RobertoBurioni : Forza Daniele De Rossi! Detto da me vale doppio! - Agenzia_Ansa : De Rossi dall'ospedale: 'Ho avuto paura, non è Covid da curare a casa' e invia un selfie in chat #ANSA - danisailor7 : RT @Eurosport_IT: 'Ho la polmonite interstiziale bilaterale, non a un livello gravissimo però ce l'ho. Mi hanno detto soprattutto che se no… -