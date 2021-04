Daniele De Rossi ricoverato per Covid: come è nato il focolaio della nazionale? (Di sabato 10 aprile 2021) Daniele De Rossi, positivo al Coronavirus, è stato ricoverato allo Spallanzani di Roma. Dopo aver eseguito una Tac d’urgenza al San Camillo i medici hanno deciso per un ricovero in via precauzionale. Le sue condizioni sono definite discrete (non è in terapia intensiva) e vengono comunque costantemente monitorate. Secondo quanto si apprende, De Rossi avrebbe contratto una polmonite. Leggi su vanityfair (Di sabato 10 aprile 2021) Daniele De Rossi, positivo al Coronavirus, è stato ricoverato allo Spallanzani di Roma. Dopo aver eseguito una Tac d’urgenza al San Camillo i medici hanno deciso per un ricovero in via precauzionale. Le sue condizioni sono definite discrete (non è in terapia intensiva) e vengono comunque costantemente monitorate. Secondo quanto si apprende, De Rossi avrebbe contratto una polmonite.

adriandelmonte : Daniele De Rossi hospitalised in Rome due to #Covid19. ?? - Adnkronos : ++Covid, Daniele #DeRossi ricoverato allo Spallanzani++ - RobertoBurioni : Forza Daniele De Rossi! Detto da me vale doppio! - angiuoniluigi : RT @fanpage: Ultimissime dallo Spallanzani. Come sta Daniele #DeRossi - fanpage : Ultimissime dallo Spallanzani. Come sta Daniele #DeRossi -