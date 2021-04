Daniele De Rossi ricoverato allo Spallanzani, dopo il cluster Covid in Nazionale (Di sabato 10 aprile 2021) Si allunga la lista dei calciatori coinvolti nel focolaio di Covid scoppiato in Nazionale durante le gare di qualificazione ai mondiali. A fare notizia questa volta è Daniele De Rossi, che a oggi è precauzionalmente ricoverato all'ospedale Spallanzani di Roma, dopo che una Tac all'ospedale San Camillo ha dato come esito quello di un inizio di polmonite interstiziale bilaterale. L'ex calciatore giallorosso era da alcuni giorni risultato positivo al Covid 19, sintomatico con tosse e febbre, pensava di poter gestire la malattia a casa. Le condizioni di De Rossi non sembrano preoccupanti, ma la sua situazione viene monitorata. Al momento però non è stata fissata una data per la sua dimissione, perché la sua situazione ... Leggi su gqitalia (Di sabato 10 aprile 2021) Si allunga la lista dei calciatori coinvolti nel focolaio discoppiato indurante le gare di qualificazione ai mondiali. A fare notizia questa volta èDe, che a oggi è precauzionalmenteall'ospedaledi Roma,che una Tac all'ospedale San Camillo ha dato come esito quello di un inizio di polmonite interstiziale bilaterale. L'ex calciatore girosso era da alcuni giorni risultato positivo al19, sintomatico con tosse e febbre, pensava di poter gestire la malattia a casa. Le condizioni di Denon sembrano preoccupanti, ma la sua situazione viene monitorata. Al momento però non è stata fissata una data per la sua dimissione, perché la sua situazione ...

