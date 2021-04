Damiani: “Galtier sarebbe adatto per il Napoli, ma non lascerà facilmente la Francia” (Di sabato 10 aprile 2021) Oscar Damiani, ex giocatore del Napoli e oggi procuratore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Galtier è un amico oltre ad essere un bravissimo allenatore. Molto complicato che possa andare al Napoli. In Francia si parla di un interessamento del Nizza che è disposto a fare carte false pur di prenderlo. Molto dipenderà anche dal fatto se il Napoli farà la Champions o meno. Potrebbe essere adatto ad una piazza come Napoli, con quella pressione, con quel calore e potrebbe fare bene ma ritengo sia difficile che possa lasciare la Francia. Osimhen? Lui ha bisogno di campo davanti a sé. Deve crescere ancora sul piano tecnico e spesso sbaglia degli stop o si allunga la palla. Deve crescere ancora. Se ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 aprile 2021) Oscar, ex giocatore dele oggi procuratore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kissè un amico oltre ad essere un bravissimo allenatore. Molto complicato che possa andare al. Insi parla di un interessamento del Nizza che è disposto a fare carte false pur di prenderlo. Molto dipenderà anche dal fatto se ilfarà la Champions o meno. Potrebbe esseread una piazza come, con quella pressione, con quel calore e potrebbe fare bene ma ritengo sia difficile che possa lasciare la. Osimhen? Lui ha bisogno di campo davanti a sé. Deve crescere ancora sul piano tecnico e spesso sbaglia degli stop o si allunga la palla. Deve crescere ancora. Se ...

