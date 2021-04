Dalle isole Covid Free ai trasporti, il governo studia un piano per l’estate (Di sabato 10 aprile 2021) Cominciano a spuntare proposte e prove di ripartenza che vanno dal passaporto vaccinale al superbonus 110% per le strutture ricettive. E si comincia anche a parlare di date: il ministro del turismo Massimo Garavaglia ipotizza il 2 giugno per le riaperture. Intanto il settore ha registrato nel 2020 un minimo storico: -44,8% per le vacanze e -67,9% per il business Leggi su tg24.sky (Di sabato 10 aprile 2021) Cominciano a spuntare proposte e prove di ripartenza che vanno dal passaporto vaccinale al superbonus 110% per le strutture ricettive. E si comincia anche a parlare di date: il ministro del turismo Massimo Garavaglia ipotizza il 2 giugno per le riaperture. Intanto il settore ha registrato nel 2020 un minimo storico: -44,8% per le vacanze e -67,9% per il business

