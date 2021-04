Dacia Maraini | Murgia è un’amica | ma stavolta ha esagerato Gli Alpini non fanno golpe

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 10 aprile 2021)su La Stampa spiega a Michelache sui militari sbaglia, e in particolare sugli. Certo, il titolo che il quotidiano di Giannini ha voluto dare all’articolo in prima pagina trae in inganno. Lo scritto disi intitola infatti: “Perché difendo Michela“. Ma la sua non è una difesa, anzi.Michelaha“Di Michela penso tutto il bene possibile – attacca– èed è una persona che stimo anche se questa volta mi sembra abbia un po’. Lo dico con affetto”. Poi sì, afferma di trovare assurde “le accuse che le stanno facendo. Perché non dovrebbe esprimere pubblicamente il suo parere ...