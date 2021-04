Da meteora dell'Atalanta a presidente... del Perù? Il grande salto di Forsyth

(Di sabato 10 aprile 2021) Non capita certo tutti i giorni che un calciatore, o ex, si candidi aa Repubblica. Sì, è successo con Weah in Liberia. E può succedere di nuovo. Ha buone chance di riuscirci, in, ...

La Gazzetta dello Sport

... Forsyth, che per 4 anni, fra il 2011 e il 2014, è stato consigliere comunale a La Victoria, popolare quartiere di Lima da oltre 200 mila anime, mentre era ancora il numero 1'Alianza, il club ...Salvini dichiara che l'obiettivo'incontro è la nascita di un nuovo soggetto nel Parlamento di ... Conte e Letta snobbano vistosamente Draghi, come se fosse una. "È poi da vedere se Mario ...Una vera e propria meteora in Italia, visto che Forsyth ha vestito per una stagione la maglia dell’Atalanta (stagione 2007/2008) collezionando una sola presenza in Coppa Italia in cui fu anche ...L'ex giocatore, breve apparizione alla Dea con una sola presenza in Coppa Italia, è in corsa per diventare il numero uno a Lima. Sulla scia di Weah ...