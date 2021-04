Da lunedì scuole medie e superiori in presenza al 50%, Bonaccini: 'Non abbassiamo la guardia' (Di sabato 10 aprile 2021) Da lunedì l'Emilia - Romagna passa in zona arancione. Lo prevede l'ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base della valutazione dei parametri di rischio e dello scenario ... Leggi su forlitoday (Di sabato 10 aprile 2021) Dal'Emilia - Romagna passa in zona arancione. Lo prevede l'ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base della valutazione dei parametri di rischio e dello scenario ...

Da lunedì scuole medie e superiori in presenza al 50%, Bonaccini: 'Non abbassiamo la guardia' Da lunedì, rientro pieno anche per le classi seconde e terze delle medie. Riaprono i negozi e le attività commerciali, inclusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri ed estetiste. ...

