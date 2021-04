DA DAVOS LA MASCHERINA SMART DI BILL GATES | FERMARLI PRIMA CHE SIA PER SEMPRE

(Di sabato 10 aprile 2021) La promozione da parte del WEF di una “facciale intelligente” cinese che tiene traccia di ogni respiro di chi la indossa è un’ulteriore prova che i cambiamenti nella società occidentale negli ultimi 12 mesi di Covid sono destinati a essere permanenti. “È solo per quando entri al supermercato per fare la spesa settimanale, qual proviene da Database Italia.

... che non ha mai approvato il Grande Reset disegnato a, il progetto di schiavizzazione dell'... mano nella mano, e senza". Messaggi eloquenti, in mondovisione: "E' il segnale: l'incubo ...Pochi per questo musicista di fama mondiale che, complice la doppia, non era ...fa aveva commosso il mondo la sua esecuzione di Bach in occasione dell'apertura del Forum economico di...Klaus Schwab, guru del forum di Davos, lo ha apertamente teorizzato nel suo libretto, intitolato significativamente "The Great Reset", pubblicato nel 2020.