Crotone, Cosmi bleffa su Messias? L’indizio negli spogliatoi – FOTO (Di sabato 10 aprile 2021) Il Crotone affronta l’importantissima sfida contro il Crotone: ecco le ultime sulla presenza in campo di Messias – FOTO Serse Cosmi nella conferenza stampa alla vigilia di Spezia-Crotone aveva messo in dubbio la presenza di Messias al Picco: il brasiliano è un’autentica colonna dei calabresi in questa stagione difficile. Come svelato dal profilo Instagram del Crotone, Messias sarà della gara anche solo dalla panchina: la sua maglia è pronta. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FC Crotone (@fcCrotoneoff) L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 aprile 2021) Ilaffronta l’importantissima sfida contro il: ecco le ultime sulla presenza in campo diSersenella conferenza stampa alla vigilia di Spezia-aveva messo in dubbio la presenza dial Picco: il brasiliano è un’autentica colonna dei calabresi in questa stagione difficile. Come svelato dal profilo Instagram delsarà della gara anche solo dalla panchina: la sua maglia è pronta. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FC(@fcoff) L'articolo proviene da Calcio News 24.

