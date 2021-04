Covid: Varese, festa di compleanno nei boschi, Gdf sanziona 10 persone (Di sabato 10 aprile 2021) Milano, 10 apr. (Adnkronos) - I militari della Guardia di finanza di Gaggiolo (Varese) hanno scoperto nel comune di Cantello una festa di compleanno abusiva ed hanno sanzionato dieci persone per violazione delle norme anti Covid. Nonostante i divieti vigenti in zona rossa, era in corso una festa con tanto di grigliata e bevande, con persone - tra i 33 e i 60 anni - tutte provenienti da comuni diversi, anche fuori della provincia di Varese. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Milano, 10 apr. (Adnkronos) - I militari della Guardia di finanza di Gaggiolo () hanno scoperto nel comune di Cantello unadiabusiva ed hannoto dieciper violazione delle norme anti. Nonostante i divieti vigenti in zona rossa, era in corso unacon tanto di grigliata e bevande, con- tra i 33 e i 60 anni - tutte provenienti da comuni diversi, anche fuori della provincia di

Advertising

ArcainiDanilo : RT @familycare_apl: Prosegue con successo la nostra nuova iniziativa #Taxiconilcuore con Radio Taxi #Varese per accompagnare gratuitamente… - LuinoNotizie : #Covid, #vaccino #over70: boom di prenotazioni in provincia di #Varese. “Ora servono più dosi”… - StefanoDeBened : RT @familycare_apl: Prosegue con successo la nostra nuova iniziativa #Taxiconilcuore con Radio Taxi #Varese per accompagnare gratuitamente… - ATSInsubria : #ProtezioneFamiglia: contributo per famiglie lombarde, con figli minori, in difficoltà per l’emergenza Covid-19. La… - laura_petrulli : RT @familycare_apl: Prosegue con successo la nostra nuova iniziativa #Taxiconilcuore con Radio Taxi #Varese per accompagnare gratuitamente… -