Covid. Vaccini, in Italia superate 12 milioni di somministrazioni (Di sabato 10 aprile 2021) Il vaccino è stato inoculato a 7.448.007 donne e 5.204.840 uomini. La seconda dose è stata somministrata a 3.853.704 Leggi su rainews (Di sabato 10 aprile 2021) Il vaccino è stato inoculato a 7.448.007 donne e 5.204.840 uomini. La seconda dose è stata somministrata a 3.853.704

Advertising

Mov5Stelle : Le regioni guidate dal centrodestra continuano a fallire la gestione dell’emergenza a discapito dei cittadini. Dall… - fattoquotidiano : Vaccini Covid, la storia: “Io disabile, ma nel sistema di prenotazione della Lombardia il mio nome non c’è. E non s… - lorepregliasco : Con i vaccini i morti settimanali COVID nelle RSA in Spagna sono passati da 791 a... 2. - GiorgioCarbon12 : RT @ImolaOggi: ??OMS: ''Smettiamola di dire che è solo il vaccino che ci farà uscire dall'incubo Covid' - Antonio_Tajani : Le prime tre regioni in Italia per #vaccini somministrati in rapporto alla popolazione,per cittadini e per over 80… -