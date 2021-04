Covid | vaccinati 39% over 80 in Italia | al 68% la prima dose

Advertising

Corriere : Con 43 vittime a settimana per milione di abitanti siamo il Paese con più decessi tra i principali Stati dell’Union… - myrtamerlino : Segretari, amministrativi, giardinieri dell'ospedale vaccinati, poi cassieri o autisti di bus no e con gli anziani… - fanpage : I 7 positivi erano tutti vaccinati da gennaio. - _deadasfuuck : RT @ValeriaParrell2: L'altro giorno è morto di covid Emanuele, 37 anni, disabile intellettivo. È morto in ospedale, ovviamente da solo, co… - EmanuelaMoleti : RT @Agenzia_Ansa: Le isole Eolie puntano a diventare Covid free prima dell'estate. Il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, ha riferito che… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid vaccinati

Il 38,79% degli over 80 in Italia è stato vaccinato anche con il richiamo mentre il 68,20% ha ricevuto solo la prima dose. E' il dato presente nel report del governo, aggiornato a questa mattina e dal ...Lotta al. Il 38,79% degli over 80 in Italia è stato vaccinato anche con il richiamo mentre il 68,20% ha ... Numeri più alti invece per gli ospiti delle Rsa, ne sono statiil 75,53% mentre ...anche in Friuli Venezia Giulia vengono sospese le prenotazioni e rinviate le prime somministrazioni di vaccino già programmate per le persone di età inferiore ai 60 anni compiuti di tutte le ...Roma, 10 aprile 2021 - E' possibile dilatare l'arco di tempo tra la prima e la seconda dose dei due vaccini Pzifer e Moderna, ma non oltre i 42 giorni. Sul tema - dopo le parole del presidente del Con ...