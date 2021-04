Covid, ultime notizie. Vaccini, autorità Usa: “Nessuna prova di nesso tra Johnson & Johnson e trombosi” (Di sabato 10 aprile 2021) Covid, le ultime notizie di oggi 10 aprile 2021 in Italia e nel mondo Covid ultime notizie OGGI – Prosegue la campagna di vaccinazione in Italia. Finora sono state somministrate più di 12 milioni di dosi Qui i dati in tempo reale. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, sabato 10 aprile, aggiornate in tempo reale. ? Covid IN ITALIA E NEL MONDO: LA DIRETTA Ore 07.00 – Vaccini, autorità Usa: “Nessuna prova di nesso tra Johnson & Johnson e trombosi” – Le autorità sanitarie Usa non hanno alcuna ... Leggi su tpi (Di sabato 10 aprile 2021), ledi oggi 10 aprile 2021 in Italia e nel mondoOGGI – Prosegue la campagna di vaccinazione in Italia. Finora sono state somministrate più di 12 milioni di dosi Qui i dati in tempo reale. Di seguito tutte lesul-19 di oggi, sabato 10 aprile, aggiornate in tempo reale. ?IN ITALIA E NEL MONDO: LA DIRETTA Ore 07.00 –Usa: “ditra” – Lesanitarie Usa non hanno alcuna ...

