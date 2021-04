Covid Toscana, Giani: "Oggi 1.177 contagi". Bollettino 10 aprile (Di sabato 10 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono 1.177 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana secondo i dati del Bollettino di Oggi, 10 aprile, anticipati dal governatore Eugenio Giani. La Regione da lunedì 12 aprile passerà dalla zona rossa alla zona arancione, con alcune aree ancora nella fascia più alta di rischio Covid. "I nuovi casi positivi al Covid registrati in Toscana sono 1.177 su 25.690 test di cui 15.128 tamponi molecolari e 10.562 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,58% (13,1% sulle prime diagnosi)", rende noto Giani sui social anticipando i numeri odierni sull'andamento dell'epidemia di coronavirus nella regione. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono 1.177 i nuovidi Coronavirus insecondo i dati deldi, 10, anticipati dal governatore Eugenio. La Regione da lunedì 12passerà dalla zona rossa alla zona arancione, con alcune aree ancora nella fascia più alta di rischio. "I nuovi casi positivi alregistrati insono 1.177 su 25.690 test di cui 15.128 tamponi molecolari e 10.562 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,58% (13,1% sulle prime diagnosi)", rende notosui social anticipando i numeri odierni sull'andamento dell'epidemia di coronavirus nella regione.

