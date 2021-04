Covid: Toscana: Giani, 'Le zone rosse potranno riaprire il prossimo fine settimana' (2) (Di sabato 10 aprile 2021) (Adnkronos) - L'ordinanza, precisa Giani, stabilisce una scadenza per le zone che restano in rosso, quella di sabato 17 aprile alle ore 14. "Una sorta di luce in fondo al tunnel". "Abbiamo voluto così introdurre un elemento di speranza per le attività produttive che – prosegue il presidente Giani - tornando in arancione dal pomeriggio di sabato 17 aprile, potranno così pensare ad un fine settimana di riaperture. Credo che questo sarà un sacrificio destinato a dare i suoi frutti e che, con all'accelerazione della campagna vaccinale e all'arrivo di migliori condizioni climatiche porterà a stabilizzare la situazione. Un primo segnale incoraggiante viene già da stamani, con 1.177 nuovi casi contro gli oltre i 1600 di sabato scorso e con timidi segnali di liberazione di terapie intensive". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) (Adnkronos) - L'ordinanza, precisa, stabilisce una scadenza per leche restano in rosso, quella di sabato 17 aprile alle ore 14. "Una sorta di luce in fondo al tunnel". "Abbiamo voluto così introdurre un elemento di speranza per le attività produttive che – prosegue il presidente- tornando in arancione dal pomeriggio di sabato 17 aprile,così pensare ad undi riaperture. Credo che questo sarà un sacrificio destinato a dare i suoi frutti e che, con all'accelerazione della campagna vaccinale e all'arrivo di migliori condizioni climatiche porterà a stabilizzare la situazione. Un primo segnale incoraggiante viene già da stamani, con 1.177 nuovi casi contro gli oltre i 1600 di sabato scorso e con timidi segnali di liberazione di terapie intensive".

