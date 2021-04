Covid, terremoto all’Oms: il numero due Ranieri Guerra è indagato a Bergamo (Di sabato 10 aprile 2021) Il direttore aggiunto dell’Oms Ranieri Guerra, l’uomo finito nel mirino per il dossier prima pubblicato e poi scomparso nel quale si evidenziava l’assenza di un piano pandemico aggiornato per l’Italia, è ora indagato nell’inchiesta portata avanti dalla Procura di Bergamo sulla gestione del’emergenza Covid, nella provincia più colpita dello Stivale. L’accusa nei suoi confronti è quella di “false informazioni ai pm”, in relazione alla deposizione rilasciata nel novembre 2020 come persona informata dei fatti. “Sulle ragioni teniamo il più stretto riserbo” ha spiegato all’Agi il procuratore capo Antonio Chiappani che, assieme agli altri pm impegnati nel caso, nei giorni scorsi aveva inviato una rogatoria a Ginevra destinata proprio all’organizzazione mondiale della sanità. all’Oms si ... Leggi su ilparagone (Di sabato 10 aprile 2021) Il direttore aggiunto dell’Oms, l’uomo finito nel mirino per il dossier prima pubblicato e poi scomparso nel quale si evidenziava l’assenza di un piano pandemico aggiornato per l’Italia, è oranell’inchiesta portata avanti dalla Procura disulla gestione del’emergenza, nella provincia più colpita dello Stivale. L’accusa nei suoi confronti è quella di “false informazioni ai pm”, in relazione alla deposizione rilasciata nel novembre 2020 come persona informata dei fatti. “Sulle ragioni teniamo il più stretto riserbo” ha spiegato all’Agi il procuratore capo Antonio Chiappani che, assieme agli altri pm impegnati nel caso, nei giorni scorsi aveva inviato una rogatoria a Ginevra destinata proprio all’organizzazione mondiale della sanità.si ...

