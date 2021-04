Covid | Simone Inzaghi | la moglie ricoverata allo Spallanzani | le sue condizioni

(Di sabato 10 aprile 2021) In ospedale perladel tecnico della Lazio,: la Lucariello sarà sottoposta a tutti gli esami necessari. L’annuncio su Instagram di mercoledì scorso lo aveva fatto proprio lei, Gaia Lucariello, dal 2018dima a lui legata sentimentalmente già da diversi anni. “Tutti contagiati in famiglia. Stiamo bene L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

LA GIORNATA - Oggi nessuna gara rinviata pernel girone E. Negli anticipi di oggi, la ... diLiniBrutte notizie, invece, per Gaia Lucariello che è stata ricoverata a causa del- 19 . Ancora positivo anche il misterInzaghi , che domani non sarà al Bentegodi. Vediamo insieme le news ...In ospedale per Covid la moglie del tecnico della Lazio, Simone Inzaghi: la Lucariello sarà sottoposta a tutti gli esami necessari.Sono peggiorate nelle ultime ore le condizioni della moglie di Simone Inzaghi, Gaia Lucariello, risultata positiva al Covid-19. La donna, riporta Il Messaggero, è stata ricoverata allo Spallanzani in ...