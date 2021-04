Covid Sicilia | oggi 1 229 contagi e 14 morti | bollettino 10 aprile

(Di sabato 10 aprile 2021) Sono 1.229 i nuovidi19 registrati in, secondo il dato deldi, 10, su 26.229 tamponi processati. Palermo rimane la provincia più colpita con 433 nuovi positivi. Nell’isola si registrano 14e 776 pazienti dimessi o guariti. In totale nell’isola ci sono 22.191 positivi, 439 in più rispetto a ieri, e di questi 1.152 sono ricoverati in regime ordinario, 164 in terapia intensiva e 20.875 in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

ma sul totale pesavano 258 morti inseriti dalla Sicilia e riferiti ai mesi precedenti). I positivi in isolamento domiciliare sono 501.843. I pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in ...«Serve fare chiarezza all'interno una pandemia che ancora fa sentire il suo peso e per essere al centro di una ignobile campagna di denigrazione politica che ha come protagonisti alcuni ...