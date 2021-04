Covid Sardegna, oggi 425 contagi: dati bollettino 10 aprile (Di sabato 10 aprile 2021) (Adnkronos) – Sono 425 i nuovi contagi di Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 10 aprile. Ancora in aumento quindi i casi nella regione, che da lunedì sarà in zona rossa. Si registrano altri 2 morti. Da ieri sono stati processati 5.804 tamponi. Aumentano i ricoveri nelle terapie intensive, oggi 55 (+5), sono 323 i pazienti ricoverati (+2). Le persone in isolamento domiciliare sono 16.416, i guariti aumentano di 90 unità. Dei 48.740 casi positivi complessivamente accertati, 12.431 (+147) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.454 (+39) nel Sud Sardegna, 4.190 (+43) a Oristano, 9.649 (+87) a Nuoro, 15.016 (+109) a Sassari. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 10 aprile 2021) (Adnkronos) – Sono 425 i nuovidi Coronavirus insecondo ildi, 10. Ancora in aumento quindi i casi nella regione, che da lunedì sarà in zona rossa. Si registrano altri 2 morti. Da ieri sono stati processati 5.804 tamponi. Aumentano i ricoveri nelle terapie intensive,55 (+5), sono 323 i pazienti ricoverati (+2). Le persone in isolamento domiciliare sono 16.416, i guariti aumentano di 90 unità. Dei 48.740 casi positivi complessivamente accertati, 12.431 (+147) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.454 (+39) nel Sud, 4.190 (+43) a Oristano, 9.649 (+87) a Nuoro, 15.016 (+109) a Sassari. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

