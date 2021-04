Covid, San Marino si prepara a riaprire tutto: da lunedì ritorno sui banchi di scuola per tutti gli studenti e bar riaperti fino alle 21.30 (Di sabato 10 aprile 2021) Un piccolo segnale di rinascita nel cuore dell’Italia anche se non è Italia. Da lunedì, a San Marino i ristoranti resteranno aperti anche la sera e dal 26 aprile sarà abolito il coprifuoco, passando prima alle 22, poi tra una settimana a mezzanotte, per poi cessare completamente. San Marino sarà così l’unico luogo della penisola dove si potrà cenare al ristorante. Il nuovo decreto del Governo rimarrà in vigore fino al primo maggio e introduce anche una serie di misure graduali per allentare le restrizioni alla mobilità interna e alle attività commerciali. Da lunedì i centri commerciali potranno rimanere aperti anche nel weekend. Con lo stop al coprifuoco, il 26 aprile, riaprono cinema e teatri. San Marino sta correndo sui vaccini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Un piccolo segnale di rinascita nel cuore dell’Italia anche se non è Italia. Da, a Sani ristoranti resteranno aperti anche la sera e dal 26 aprile sarà abolito il coprifuoco, passando prima22, poi tra una settimana a mezzanotte, per poi cessare completamente. Sansarà così l’unico luogo della penisola dove si potrà cenare al ristorante. Il nuovo decreto del Governo rimarrà in vigoreal primo maggio e introduce anche una serie di misure graduali perntare le restrizioni alla mobilità interna eattività commerciali. Dai centri commerciali potranno rimanere aperti anche nel weekend. Con lo stop al coprifuoco, il 26 aprile, riaprono cinema e teatri. Sansta correndo sui vaccini ...

