Covid | San Marino allenta le regole | riaprono i ristoranti

(Di sabato 10 aprile 2021) Da lunedì a Sanle prenotazioni per le vaccinazioni antisaranno aperte a tutta la popolazione maggiorenne. E, sempre dal 12 aprile, ipotranno rimanere aperti anche a cena. Sul fronte vaccinale, infatti, negli ultimi giorni altre 37mila dosi di Sputnik V sono arrivate sul Titano e l’Istituto per la sicurezza sociale prevede che entro maggio i sammarinesi saranno immunizzati completamente, e quindi avranno ricevuto entrambe le iniezioni. Intanto, il governo ha varato un nuovo decreto chele restrizioni anti contagio. A partire da lunedì, infatti, Sanconsentirà alla ristorazione di aprire regolarmente, fino alle 21.30. Dal 18 aprile, poi, il coprifuoco slitterà di qualche ora, fino a mezzanotte, con i locali, cioè pub,e bar che ...

