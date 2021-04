Covid: Salvini, 'riaperture? Non facciamo schedina totocalcio ma ci affidiamo a scienza' (Di sabato 10 aprile 2021) Catania, 10 apr. (Adnkronos) - "Le riaperture? Non facciamo la schedina del totocalcio ma ci affidiamo alla scienza". Lo ha detto Matteo Salvini al suo arrivo al bunker di Catania dove sta iniziando la nuova udienza preliminare per il caso Gregoretti. "Quando la scienza impone una chiusura è giusto chiudere - dice - quando gli stessi dati scientifici, come accade da giorni e giorni, dicono che calano i ricoveri e quindi la situazione torna più tranquilla, quando la scienza vale quando si passa al rosso, la stessa scienza deve valere quando si passa al giallo". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Catania, 10 apr. (Adnkronos) - "Le? Nonladelma cialla". Lo ha detto Matteoal suo arrivo al bunker di Catania dove sta iniziando la nuova udienza preliminare per il caso Gregoretti. "Quando laimpone una chiusura è giusto chiudere - dice - quando gli stessi dati scientifici, come accade da giorni e giorni, dicono che calano i ricoveri e quindi la situazione torna più tranquilla, quando lavale quando si passa al rosso, la stessadeve valere quando si passa al giallo".

