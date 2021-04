Covid: Salvini, ‘lo sport senza pubblico non è vero sport’ (Di sabato 10 aprile 2021) Catania, 10 apr. (Adnkronos) – “Lo sport senza pubblico non è vero sport…”. Così Matteo Salvini prima di entrare in aula a Catania, parlando del piano per riavviare la attivitò sportive in Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 10 aprile 2021) Catania, 10 apr. (Adnkronos) – “Lonon è…”. Così Matteoprima di entrare in aula a Catania, parlando del piano per riavviare la attivitòive in Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

stanzaselvaggia : Alla luce del fallimento della plasmaterapia per il Covid Matteo Salvini dovrebbe chiedere scusa a governo, regioni… - Adnkronos : #Salvini spinge su #riaperture a metà aprile: siete d'accordo con il leader della Lega? - ilariacapua : Ecco un esempio di ottimo giornalismo anti-strumentalizzazione. Grazie @Open_gol - del_cittadino : RT @Misurelli77: Luna Rossa trionfo italiano Luna Rossa perde, New Zealand vince la Coppa America Sinner vola in finale, orgoglio italiano… - aspettaaspetta : RT @metaanto: Ogni giorno ci propinano dati sul Covid, in particolare il n di decessi giornalieri, emerge che ai numeri giornalieri aggiung… -